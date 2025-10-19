أسعار أسطوانات البوتاجاز في الوادي الجديد بعد الزيادة الأخيرة

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

شكلت الدكتورة سلوي مصطفي مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، حملات تفتيشية لمتابعة الالتزام بأسعار أسطوانات البوتاجاز في ضوء قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وطبقا لقرار اللجنة المختصة بتحديد اسعار اسطوانات البوتاجاز وفقًا لبعد المسافات بين المستودعات ومحطة التعبئة.

وأكدت مدير تموين الوادي الجديد، في بيان لها، اليوم الأحد، أن الحملات مستمرة على مدار الساعة بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية لضبط أي مخالفات، مشيرًة إلى توافر المواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز بجميع المراكز والمدن.

وتهيب مديرية التموين بالوادي الجديد، بالمواطنين التعاون والإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات أو محاولات استغلال عبر القنوات المخصصة لتلقي الشكاوى، في إطار حرص وزارة التموين على ضمان انضباط السوق وتحقيق العدالة في توزيع المواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز لخدمة المواطنين

واعتمد مجلس إدارة محطة تعبئة البوتاجاز برئاسة سيد محمود سكرتير عام محافظة الوادي الجديد، رسميًا التسعيرة الجديدة لأسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بتحريك أسعار المحروقات والمواد البترولية.

ومن جانبه وجّه اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، رؤساء الوحدات المحلية ومديرية التموين ومباحث التموين، بتكثيف الرقابة على مستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود للتأكد من الالتزام بالأسعار الجديدة، مؤكدًا على تفعيل غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة للتنسيق المستمر مع غرف العمليات الفرعية، واستقبال شكاوى المواطنين والتعامل معها بشكل فوري لضمان استقرار الأوضاع في الأسواق.

هذا ويمكن للسادة المواطنين الإبلاغ عن وجود أي شكاوى تتعلق بمخالفة التعريفة الجديدة أو أسعار المنتجات البترولية من خلال هذه الأرقام: غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة: (أرضي 092/2925446 - واتساب 01009945477)، إدارة حماية المستهلك بمديرية التموين 01229840047، غرفة عمليات مديرية التموين 0922928959، الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528