مصرع شابين إثر تصادم دراجة نارية بسيارة ملاكي على طريق قليوب

القليوبية- أسامة عبدالرحمن:

لقي شابان مصرعهما في حادث سير مروع على طريق قليوب، بعدما اصطدمت الدراجة النارية التي كانا يستقلانها بسيارة ملاكي بالقرب من مزلقان العادلي، في واقعة أثارت حالة من الحزن والأسى بين أهالي المنطقة الذين تجمعوا على مقربة من موقع الحادث في مشهد مؤلم.

تلقى اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود حالتي وفاة.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

بالفحص، تبين أن الحادث أسفر عن مصرع كلٍ من: عبد الرحمن محمد شعبان، 19 عامًا، وطارق 19 عامًا، إذ اختل توازن الدراجة النارية أثناء سيرهما فاصطدمت بسيارة ملاكي، مما أدى إلى إصابتهما بإصابات خطيرة أودت بحياتهما في الحال.

تم نقل الجثتين إلى مستشفى قليوب العام تحت تصرف النيابة العامة، التي تولت التحقيق في الحادث وأصدرت تصريح الدفن بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وشهدت البلدة حالة من الحزن العميق عقب انتشار خبر الوفاة، إذ عبّر الأهالي وأصدقاء الشابين عن صدمتهم لفقدانهما المفاجئ، مؤكدين أنهما كانا معروفين بحسن الخلق والطيبة، وأن رحيلهما شكّل فاجعة كبيرة لأسرهما والمحيطين بهما.