لصوص الفجر.. الشرطة تلاحق عصابة سرقت دراجتين ناريتين من أمام منزل فى شبين القناطر

كتب : مصراوي

09:53 م 18/10/2025

أرشيفية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، جهودها لكشف غموض واقعة سرقة دراجتين ناريتين في وقت أذان الفجر من أمام أحد المنازل بإحدى قرى مركز شبين القناطر، رغم توافر كاميرات مراقبة بمحيط مكان الحادث.

وتلقى اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقي بلاغ حول قيام ثلاثة أشخاص بسرقة دراجتين ناريتين، ووثقت كاميرات المراقبة الواقعة لحظة وقوعها.

وجرى تشكيل فريق بحث جنائي بقيادة ضباط المباحث لفحص الفيديوهات المنتشرة وتحديد هوية الجناة وتتبع خط سيرهم حتى القبض عليهم، وتحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين وإعادة الدراجتين المسروقتين، في إطار خطة المديرية لملاحقة العناصر الإجرامية وضبط مرتكبي وقائع السرقات.

سرقة دراجة نارية شبين القناطر أمن القليوبية

