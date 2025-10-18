بالصور - تحرير 8 محاضر حرق مكشوف لمخلفات الذرة في أسيوط

نفّذ جهاز شئون البيئة بمحافظة أسيوط، بالتعاون مع الإدارات الزراعية وإدارات البيئة بمراكز أسيوط وديروط والفتح، حملة موسعة أسفرت عن تحرير 8 محاضر لمخالفات الحرق المكشوف لمخلفات الذرة الشامية.

تأتي هذه الحملة في إطار توجيهات اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، وبإشراف الدكتور عبد الرحيم أحمد، وكيل وزارة الزراعة، والمهندس حسام صلاح، رئيس جهاز شؤون البيئة بالمحافظة.

وأكد المحافظ أن المحافظة تواصل جهودها لمواجهة ظاهرة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية، والتي تُعد ممارسة ضارة يلجأ إليها بعض المزارعين سنويًا، وتتسبب في تلوث الهواء وظهور السحابة السوداء، إلى جانب آثارها البيئية والصحية الخطيرة. وشدد على ضرورة تضافر جهود الجهات المعنية للحد من هذه الظاهرة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم المزارعين وتطوير القطاع الزراعي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة.

وأشار المحافظ إلى أن المحاضر المحررة شملت مراكز أسيوط وديروط والفتح، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وتوقيع غرامات رادعة وفقًا للقوانين المنظمة، لضمان ردع كل من يضر بصحة المواطنين أو البيئة.

وفي سياق متصل، عقدت مديرية الزراعة اجتماعًا موسعًا برئاسة الدكتور عبد الرحيم أحمد، وكيل الوزارة، وبمشاركة المهندس حمدي محمد خليل، مدير عام الإرشاد الزراعي، وعدد من أساتذة مركز البحوث الزراعية، لمناقشة الاستعدادات للموسم الشتوي، والحد من ممارسات الحرق المكشوف خلال الموسم الصيفي.

وتناول الاجتماع خطة الندوات الإرشادية المقبلة، واحتياجات المراكز من تقاوي المحاصيل الشتوية المعتمدة، إلى جانب خطط عمل الوحدات الزراعية في مراكز ديروط والقوصية ومنفلوط وصدفا. كما تم التأكيد على أهمية تكثيف التوعية بطرق الاستفادة من المخلفات الزراعية وتحويلها إلى أعلاف أو أسمدة عضوية بديلة، بما يسهم في تعظيم العائد الاقتصادي للمزارع وحماية البيئة.

يُذكر أن محافظة أسيوط خصصت خطوطًا ساخنة بغرفة العمليات المركزية لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة عبر الأرقام (114)، و(088/2135858 – 088/2135727)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528).