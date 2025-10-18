فُوجئ اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بسيدة تُلقي كيسًا ضخمًا يحتوي على قمامة ومخلفات دواجن من أعلى سطح منزلها، وذلك أثناء تفقد المحافظ شارع عبد السلام عارف بمدينة المنصورة.

جاءت الواقعة بينما كان المحافظ يتفقد موقع إنشاء "مخبز المحافظة" المخصص لإنتاج الخبز البلدي المدعّم و"العيش الفينو".

وخلال جولة المحافظ في محيط سوق الجملة للخضر والفاكهة، وإصداره توجيهات لمسؤولي حي غرب المنصورة بضرورة رفع المخلفات وضبط نظافة المنطقة، فوجئ المحافظ بارتطام ضخم، ليتبين أن إحدى السيدات ألقت كيساً من المخلفات الداجنة في الشارع بالتزامن مع وجوده.

ووجّه محافظ الدقهلية مسؤولي حي غرب المنصورة بتحرير محضر بيئة ضد السيدة مرتكبة الواقعة، قائلًا بغضب: "اعملوا لها محضر بقى، أنا واقف أشوف نظافة المنطقة والست دي تعمل كده".

يُذكر أن مرزوق، أعلن تدشين "مخبز المحافظة" بمدينة المنصورة قريبًا، بهدف إنتاج الخبز المدعّم والخبز الأبيض (الفينو). ويأتي هذا المشروع في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وضبط منظومة الخبز لضمان وصوله بجودة مضمونة وسعر معلن للمستهلك.

جاء ذلك أثناء تفقد المحافظ لأعمال تطوير وتجهيز المخبز، الذي يقع بمقر مول سوق الجملة الجاري تطويره بالشراكة بين الغرفة التجارية وأحد المستثمرين.

حضر الجولة كل من الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، والمحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين بالدقهلية، وعدد من القيادات التنفيذية.