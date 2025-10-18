دينا الشربيني وأحمد السعدني بالمنيا استعدادًا لرمضان.. ما القصة؟ (صور)

المنيا - جمال محمد:

شهدت مدينة المنيا خلال الأيام القليلة الماضية تصوير الفنان أحمد السعدني والفنانة دينا الشربيني عدة مشاهد لمسلسل تليفزيوني جديد، استعدادًا لسباق الدراما الرمضاني.

وعلم "مصراوي" أن السعدني والشربيني يصوران مشاهد لمسلسل جديد بعنوان "البضاعة لا تسترد ولا تستبدل"، حيث تم تصوير عدد من المشاهد في مستشفى المنيا الدولي بوسط المدينة، إذ تظهر الفنانة دينا الشربيني جالسة على كرسي متحرك وتعاني من آلام، فيما يقف بجوارها أحمد السعدني محاولًا تقديم الدعم لها.

وذكرت مصادر أن الفنانين قاما أيضًا بتصوير مشاهد في منطقة بني حسن الشروق الأثرية، حيث دارت أحداث المسلسل حول مرض دينا الشربيني ونقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما أظهرت الفحوصات الطبية إصابتها بمرض خطير.

وكانت محافظة المنيا قد شهدت العام الماضي تصوير الفنان حمادة هلال مشاهد لمسلسل "المداح 5" في العديد من المناطق الأثرية، أبرزها تونا الجبل، تل العمارنة، وطهنا الجبل، وسط تفاعل كبير من المواطنين مع ظهور تلك المواقع في أحداث المسلسل.