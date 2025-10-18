إعلان

"سمّى نفسه ياسمين".. السجن 5 سنوات لشاب انتحل صفة أنثى بالشرقية

كتب : ياسمين عزت

04:14 م 18/10/2025

المنتحل

الشرقية - ياسمين عزت:

أصدرت محكمة جنح بلبيس بمحافظة الشرقية، حكمها بسجن الشاب "عبد الرحمن ح. ب. م"، 18 عامًا، لمدة 5 سنوات، في القضية رقم 19593 لسنة 2025، بعد إدانته بتهم "ممارسة الفجور" وانتحال صفة أنثى على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى رصد أجهزة الأمن لحساب على مواقع التواصل الاجتماعي لبث مقاطع يظهر فيها الشاب مرتديًا ملابس أنثى ويرقص بطريقة تتنافى مع القيم والعادات المجتمعية.

بعد تقنين الإجراءات، تم ضبط الشاب، ويدعى عبد الرحمن، وبمواجهته أقر بانتحال صفة أنثى ونشر هذه المقاطع بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية من المنصات الرقمية.

وجهت النيابة العامة للمتهم عدة تهم، من بينها ممارسة الفجور، وانتحال صفة أنثى، والتهرب الضريبي، قبل أن تصدر المحكمة حكمها بالسجن لمدة 5 سنوات.

شاب انتحل صفة أنثى بالشرقية شاب سمى نفسه ياسمين محكمة جنح بلبيس بالشرقية انتحال صفة أنثى على مواقع التواصل

