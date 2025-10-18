"طاردوه في الشارع".. ضبط لص حاول سرقة مشغولات ذهبية بقنا

قنا - عبد الرحمن القرشي:

تمكن أهالي مدينة نجع حمادي شمال محافظة قنا، اليوم السبت، من ضبط لص حاول سرقة أحد محال المشغولات الذهبية، حاملاً طبنجة ومرزبة.

وفق شهود العيان، اقتحم المتهم المحل فجأة وكسر زجاج الفترينة وسرق بعض القطع الذهبية، قبل أن يحاول الفرار. لكن الأهالي تصدوا له وطاردوه في الشارع وتمكنوا من ضبطه.

وسلّم الأهالي المتهم إلى قوات الشرطة التي وصلت سريعًا، وتم التحفظ على السلاح والمضبوطات، وجرى تحرير محضر بالواقعة لاستكمال الإجراءات القانونية.