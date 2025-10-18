حادث مميت بالقليوبية.. وفاة شاب في تصادم دراجة نارية وسيارة ملاكي

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

لقي شاب مصرعه إثر حادث تصادم مروع بين دراجة نارية وسيارة ملاكي على الطريق الغربي بنها – كفر شكر بمحافظة القليوبية، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

تلقى اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة ملاكي بالطريق المشار إليه، وأسفر الحادث عن وفاة شاب في الحال.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع المدعو صلاح. إ. أ، يبلغ من العمر 24 عامًا، ومقيم بمدينة كفر شكر، نتيجة اصطدام الدراجة النارية التي كان يستقلها بسيارة ملاكي تسير في الاتجاه المقابل.

وجرى نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ملابسات الحادث وأسبابه، وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.