"مش طفل.. ده مجرم".. والدة ضحية زميله بالإسماعيلية تطالب بالقصاص

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

قالت والدة المجني عليه في جريمة الإسماعيلية، المعروفة إعلاميًا بـ"صغير الإسماعيلية"، إن نجلها قُتل بطريقة بشعة على يد متهم لا يمكن اعتباره طفلًا كما يُشاع.

وأضافت الأم في تصريحاتها: "ده مش عيل ولا عنده 14 سنة.. ده مجرم، وميتعاملش على إنه صغير. حسبي الله ونعم الوكيل في اللي يقول عكس كده أو اللي يدافع عنه."

وطالبت والدة الضحية بالقصاص العادل لنجلها، مؤكدة أن الأسرة لن تهدأ حتى يُعاقب الجاني بما يستحق.

وكشفت التحقيقات الأخيرة في واقعة الإسماعيلية المأساوية عن تفاصيل جديدة وصادمة، حيث تبين أن المتهم أقدم على خنق زميله حتى فقد الوعي، ثم اعتدى عليه بالضرب المبرح باستخدام «شاكوش»، ما أدى إلى تهتك جمجمته، قبل أن يشرع في تقطيع الجثمان بواسطة منشار كهربائي “صاروخ”.

وعثرت الجهات الأمنية خلال أعمال الفحص والمعاينة، على أجزاء من الجثة داخل خمسة أكياس بلاستيكية تم نقلها إلى المشرحة، فيما قررت النيابة العامة انتداب الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان أسباب الوفاة وتوقيتها وملابسات الجريمة بالكامل.

وأمرت النيابة بتحليل العينات المأخوذة من الجثمان والمتهم، وضم التقارير الفنية والطبية إلى ملف القضية، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجاني.