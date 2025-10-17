بالصور- ضبط ربع طن أغذية فاسدة وإغلاق 8 منشآت في أسوان

محافظ المنيا: لن نتهاون مع أي تلاعب في تعريفة الركوب الجديدة (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

استكمالاً للجهود التي تبذلها أجهزة محافظة أسوان لإعادة الانضباط للشارع والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، أعلن اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أن الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات الغذائية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

وأشار المحافظ إلى التزام عدد من المحلات والمطاعم بالقواعد والاشتراطات الصحية، مثنياً على هذه النماذج التي تحرص على عرض وبيع السلع والمواد الغذائية ذات الصلاحية والجودة العالية، بما يضمن سلامة المستهلكين ويكسبهم الثقة في المنتجات المطابقة للمواصفات الصحية.

وأضاف المحافظ أن الإجراءات الرادعة شملت الإغلاق الفوري والتشميع وتوقيع الغرامات على المنشآت المخالفة. وكلف محافظ أسوان، نائبه المهندس عمرو لاشين، بقيادة ومتابعة الحملة التفتيشية المكبرة التي شملت منطقة السوق السياحي القديم والشوارع الجانبية، بمشاركة أعضاء لجنة الإصحاح البيئي، جهاز حماية المستهلك، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومديريات التموين والصحة والطب البيطري، بالإضافة إلى إدارة تراخيص المحال العامة وشرطة المرافق.

وأسفرت الحملة عن ضبط 250 كيلوغرامًا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، منها: 180 كجم دهون بقرية، 25 كجم لحوم مفرومة، 20 كجم دواجن، و25 كجم مصنعات لحوم، وتم إغلاق 8 منشآت تجارية مخالفة، منها 5 مطاعم. كما جرى ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية داخل 16 محلًا، وتم التحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة العامة.

وفي الوقت نفسه، جرى تحرير 11 محضرًا آخر لإعدام مواد غذائية غير صالحة، مع توفيق أوضاع بعض المحلات الأخرى التي التزمت بالقواعد والمعايير الصحية.