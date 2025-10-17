إعلان

بعد تحريك الوقود.. حملات مكثفة على محطات البنزين ببني سويف (صور)

كتب : حمدي سليمان

11:56 ص 17/10/2025

حملات مكثفة على محطات البنزين ببني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

تفقد رؤساء المدن السبع بمحافظة بني سويف، اليوم الجمعة، عددًا من محطات الوقود، للتأكد من توافر المواد البترولية والتزام المحطات بـ الأسعار الرسمية المقررة.

وأكد رؤساء المدن خلال الجولة أن المحافظة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ بالمتابعة الميدانية المستمرة لمواقف السيارات ومحطات الوقود، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان استقرار قطاع النقل بعد تحريك أسعار الوقود، والحفاظ على ثبات الأسعار وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

حملات مكثفة على محطات البنزين ببني سويف (2)

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية قد أعلنت صباح اليوم، تحريك أسعار المنتجات البترولية على النحو التالي:

بنزين 95: 21 جنيهًا للتر بدلًا من 19 جنيهًا

بنزين 92: 19.25 جنيهًا للتر بدلًا من 17.25 جنيهًا

بنزين 80: 17.75 جنيهًا للتر بدلًا من 15.75 جنيهًا

السولار: 17.5 جنيهًا للتر بدلًا من 15.5 جنيهًا

غاز تموين السيارات: 10 جنيهات للمتر المكعب بدلًا من 7 جنيهات

