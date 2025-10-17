ننشر تعريفة الركوب الجديدة للخطوط الداخلية والخارجية بالبحيرة (صور)

البحيرة - أحمد نصرة:

اعتمدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، التعريفة الجديدة لخطوط المواصلات الداخلية بين المدن والمراكز، والخارجية إلى المحافظات الأخرى، وذلك عقب قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية بزيادة أسعار المواد البترولية صباح اليوم الجمعة.

وأكدت المحافظ أن نسبة الزيادة في تعريفة الركوب تراوحت بين 10 و15%، بما يحقق التوازن بين مصلحة المواطن والسائق دون أي استغلال، مشددة على تكثيف الرقابة الميدانية على المواقف وخطوط السير لضمان الالتزام بالتعريفة الرسمية وعدد الركاب المقرر.

وجاءت التعريفة الجديدة على النحو التالي:

سيارات السرفيس: 6 جنيهات

سيارات التاكسي (العداد): فتح العداد 14 جنيهًا، وكل كيلومتر 1.75 جنيه

مركبات التوك توك: 7 جنيهات

تذاكر مركبات مشروع النقل الداخلي: 6 جنيهات

ووجهت المحافظ الوحدات المحلية ومديرية التموين ومباحث المرور وإدارة مشروع المواقف، بتكثيف المتابعة الميدانية في جميع المراكز والمدن، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالفات أو تجاوزات، مع التصدي للمواقف العشوائية والإعلان عن التعريفة الجديدة في أماكن واضحة بجميع المواقف.

كما شددت المحافظ على أنه في حال وجود أي تقاعس من المركبات العاملة على الخطوط، سيتم فتح باب التراخيص لسيارات أجرة جديدة لتغطية أي عجز، مع الدفع بعدد من مركبات مشروع النقل الداخلي والسياحة عند الحاجة لضمان استقرار حركة النقل.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر استمرار المتابعة من خلال مركز السيطرة والتحكم بالمحافظة، بالتنسيق مع غرف العمليات بالمراكز والمدن، مشيرة إلى تخصيص خطوط لتلقي شكاوى المواطنين في حال وجود أي زيادة غير مبررة في التعريفة أو أسعار الوقود عبر:

الخط الساخن (114)

أو أرقام غرفة العمليات المركزية بالمحافظة: 0453349447 – 0453356397 – 0453345599 – 0453342134

بالإضافة إلى الخط الساخن لمجمع مواقف البحيرة: 01000239547