أسوان تُعلن تعديلات في تعريفة المواصلات (صور)

كتب : مصراوي

01:28 ص 17/10/2025
أسوان - إيهاب عمران:

قرر اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، اليوم الجمعة، تعديل تعريفة الأجرة للمواصلات الداخلية والخارجية وسيارات السرفيس والتاكسي ومركبات "التوك توك"، وذلك استعدادًا لتحريك أسعار الوقود المقرر صباح اليوم.

شدد المحافظ على تكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود ومواقف السرفيس والأسواق لمنع استغلال المواطنين، مؤكدًا أنه تم التنسيق مع المحافظات المجاورة لتحديد التعريفة الجديدة من وإلى أسوان، وطباعة لوحات توضيحية بها في كافة المواقف.

وأوضح كمال أن تحديد التعريفة الجديدة راعى معايير متعددة تشمل كثافة الخطوط وأسعار قطع الغيار، مشيرًا إلى أنه تم جرد كميات الوقود في المحطات لضمان بيع المخزون المتاح بالسعر القديم.

وناشد المحافظ المواطنين الإبلاغ عن أي مغالاة في الأسعار عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، الذي يعمل بشكل دائم لتلقي الشكاوى.

