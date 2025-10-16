"كبسولة الزمن الرصاصية".. ماذا وجد الأثريون داخل أساسات فيلا سلفاغو في

شارك الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، نائبا عن الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، في فعاليات المؤتمر العلمي السادس للأمراض الجلدية، الذي نظمه قسم الجلدية بمستشفى قنا العام، بمشاركة نخبة من الأساتذة والاستشاريين والمتخصصين في مجالات الأمراض الجلدية والتجميل والليزر.

شهد فعاليات المؤتمر كل من الدكتور أحمد محمود صادق وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد الديب نقيب الأطباء ومدير مستشفى قنا العام، والدكتور عمرو عبد الحميد أستاذ مساعد الأمراض الجلدية والتناسلية بجامعة سوهاج، والدكتور باسم الحبشي رئيس قسم الجلدية بمستشفى قنا العام، إلى جانب عدد من الكوادر الطبية والبحثية من مختلف المؤسسات الصحية والجامعية.

واستهلت الفعاليات بعزف السلام الوطني وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها كلمات ترحيبية أكدت على أهمية التعليم الطبي المستمر ومواكبة التطور العلمي في مجالات الطب المختلفة.

وأوضح الدكتور محمد الديب نقيب الأطباء ومدير مستشفى قنا العام، أن قسم الجلدية بمستشفى قنا العام يمثل مدرسة علمية رائدة، يسهم في إعداد أجيال من الأطباء القادرين على تقديم خدمات طبية متطورة للمواطنين.

وأشار الدكتور أحمد صادق وكيل وزارة الصحة بقنا، إلى أن انعقاد المؤتمر في دورته السادسة يجسد حرص المنظومة الصحية بالمحافظة على تنمية الكوادر الطبية والاستثمار في القدرات البشرية، مؤكدا أن مستشفيات قنا تشهد طفرة تطويرية شاملة تتماشى مع أحدث معايير الرعاية الصحية، موجها الشكر للأطباء والعاملين على جهودهم المتواصلة في خدمة المرضى.

ومن جانبه، ثمن الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا انعقاد المؤتمر ودوره في دعم تبادل الخبرات وتعزيز التطوير المهني للأطباء والمتخصصين، مشيرا إلى أن المؤتمرات العلمية تمثل ركيزة أساسية للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والتعليمية بالمحافظة، مؤكدًا أن محافظة قنا تولي اهتماما كبيرا بالقطاع الصحي ضمن خططها التنموية الشاملة، مشيدا بالمشاركة الواسعة لأساتذة الجامعات والمراكز البحثية من مختلف محافظات الجمهورية.

وأعرب نائب المحافظ عن ثقته في أن تسفر جلسات المؤتمر عن توصيات علمية بناءة تسهم في تطوير الخدمات الطبية وتحفيز شباب الأطباء على البحث والابتكار، موجها الشكر لإدارة مستشفى قنا العام واللجنة المنظمة على جهودهم في تنظيم هذا الحدث العلمي المتميز.

وفي ختام الفعاليات، قدم الدكتور أحمد صادق درع مديرية الصحة إلى الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا والدكتور حازم عمر نائب المحافظ، تقديرًا لدعمهما المستمر للمنظومة الطبية وحرصهما على تطوير الخدمات الصحية بالمحافظة.