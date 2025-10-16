إعلان

ماراثون دراجات ومسيرة مشي.. انطلاق مهرجان النباتات الطبية والعطرية في بني سويف

كتب : حمدي سليمان

02:30 م 16/10/2025
أطلقت محافظة بني سويف، فعاليات ماراثون للدراجات ومسيرة مشي، ضمن الفعاليات التحضيرية لانطلاق النسخة الرابعة من مهرجان النباتات الطبية والعطرية، والمقام تحت شعار "بني سويف عاصمة النباتات الطبية والعطرية… من مصر إلى العالم"، وذلك خلال الفترة من 18 إلى 19 أكتوبر الجاري

وانطلقت الفعاليات من أمام ديوان عام المحافظة مرورًا بكورنيش النيل حتى مركز مؤتمرات جامعة بني سويف، بمشاركة 70 دراجًا، ونحو 400 من المشاركين في مسيرة المشي من الشباب والطلائع والكبار من الجنسين، وسط أجواء حماسية وتنظيم مميز.

وتجدر الإشارة إلى أن فعاليات النسخة الرابعة من المهرجان ستنطلق رسميًا يوم السبت المقبل 18 أكتوبر، بمشاركة موسعة من الوزارات والهيئات، والجامعات، والمنظمات المحلية والدولية المعنية بقطاع النباتات الطبية والعطرية.

ماراثون دراجات مسيرة مشي مهرجان النباتات الطبية والعطرية بني سويف

