الأمن يضبط تباع المنصورة المتسبب في إسقاط "عم فوزي"

تمكنت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الدقهلية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، من تحديد وضبط "تباع" سيارة سرفيس ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يتسبب في سقوط رجل مسن أرضًا أمام موقف جيهان بمدينة المنصورة.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو أثار غضبًا واسعًا، يظهر شخصًا مسنًا يدعى "فوزي"، مقيم بإحدى قرى مركز السنبلاوين، وهو يهرول للحاق بالسيارة أثناء تحركها، لكن التباع رفض صعوده، مما أدى إلى انزلاق وسقوط المسن على الأرض.

وبعد الواقعة، أوضح "عم فوزي" تفاصيل ما حدث، قائلًا: "كنت مستعجل والأتوبيس بدأ يتحرك، حاولت أطلع بسرعة بس رجلي اتزحلقت وأنا طالع، بسبب منع التباع صعودي السرفيس فوقعت على الأرض، والحمد لله الناس لحقتني بسرعة وما حصلش حاجة كبيرة".

وأكد "عم فوزي" أنه لم يقصد إثارة أي ضجة، وأن كل ما يتمناه هو إجراء تحقيق عادل لضمان سلامة الركاب مستقبلًا، كما طمأن الجمهور على حالته الصحية، موضحًا: "أنا بخير، الحمد لله طلعت من المستشفى ورجعت بيتي، والموضوع خد أكبر من حجمه"، لافتًا إلى تلقيه اتصالات من مسؤولين للاطمئنان عليه.

نجح ضباط المباحث في ضبط التباع المتسبب في الواقعة، وتم تحرير محضر ضده وإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد عدد من أقارب وجيران "عم فوزي" أن الواقعة أثارت غضبًا بين الأهالي، مشيرين إلى أن عم فوزي معروف بحُسن خلقه.

وطالب الأهالي في الوقت ذاته بضرورة محاسبة المسؤولين عن الحادث، وتشديد الرقابة على مواقف وأتوبيسات النقل العام لضمان سلامة المواطنين ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.