رئيس جامعة بنها يفتتح معرض مشروعات طلاب العلوم الإنسانية

افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، والدكتورة جيهان عبد الهادي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، معرض مشروعات طلاب كليات العلوم الإنسانية، والذي أُقيم على هامش فعاليات المؤتمر الرابع للدراسات العليا في العلوم الإنسانية بالجامعة.

جاء ذلك بحضور عمداء ووكلاء الكليات، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية، وعدد من طلاب الجامعة المشاركين في المؤتمر.

وتفقد رئيس الجامعة ومرافقوه أجنحة المعرض التي ضمت 17 مشروعًا لطلاب كليات الجامعة، إلى جانب عدد من المشروعات المتميزة المقدمة من الطلاب من ذوي الهمم.

وأشاد الدكتور الجيزاوي بما شاهده من أفكار مبتكرة وجهود طلابية متميزة، مؤكدًا حرص الجامعة على دعم مشروعات الطلاب التي تعزز المشاركة المجتمعية وتسهم في تنمية الوعي الإنساني والاجتماعي، وبناء جيل قادر على الإبداع والمشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة جيهان عبد الهادي أن المؤتمر الطلابي الرابع للعلوم الإنسانية، الذي يُعقد هذا العام تحت عنوان "أخلاقيات البحث العلمي في ظل الذكاء الاصطناعي والتنمية المستدامة"، يشارك فيه طلاب من ست كليات بالإضافة إلى مشاركة ذوي الهمم، مشيرة إلى أن تنظيم المعرض يأتي في إطار سعي الجامعة لتطوير العملية التعليمية ودعم الابتكار والإبداع الطلابي في مختلف المجالات.