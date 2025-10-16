محافظ أسوان يتفقد مصنع سكر كوم أمبو

أكد اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، الأهمية الاقتصادية والتاريخية الكبرى لمصنع سكر كوم أمبو، واصفًا إياه بأنه "من أهم القلاع الصناعية العريقة في مصر"، مشيرًا إلى دوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها المحافظ للمصنع اليوم، حيث شدد على اهتمام الدولة بهذا الصرح ورفع كفاءته الإنتاجية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز الصناعات الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الاستراتيجية.

واستمع محافظ أسوان إلى شرح من الكيميائي عادل فرغلي، رئيس قطاع مصانع السكر والخشب الحبيبي بكوم أمبو، الذي أوضح أن المصنع يمثل نموذجًا ناجحًا لتكامل منظومة الإنتاج، بدءًا من توريد محصول القصب وحتى مراحل التصنيع النهائية.

وأوضح أن المصنع يقوم بتعبئة السكر وينتج ربع الإنتاج المحلى بإجمالى 200 ألف طن من السكر سنوياً ، ويعتبر هذا الصرح الصناعى من أكبر المصانع حيث يقوم بعصير 2 مليون طن من قصب السكر على مدار العام، ويتم تطبيق معايير الجودة والسلامة المهنية داخل خطوط التشغيل منذ إنشاؤه فى عام 1912 ، وعقب تنفيذ مشروع التأهيل فى عام 2010 ، ليواكب أحدث الأنظمة العالمية.