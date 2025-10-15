بعروض مميزة.. انطلاق الموسم الجديد لنوادي المسرح في أسوان (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

استقبل فرع ثقافة أسوان مشاهدات الموسم الجديد من نوادي المسرح، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، ضمن برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى دعم ورعاية المواهب المسرحية الشابة بالمحافظات.

قدمت العروض على مدار يومين، حيث استضاف مسرح فوزي فوزي في اليوم الأول عرضين:

"أنثى" تأليف جمال عبد الناصر، وإخراج أحمد محمد جمعة، تناول رحلة المرأة في بحثها عن ذاتها داخل مجتمع يهيمن عليه الصمت والخوف.

"عقد الدم" تأليف وإخراج فيلوباتير فادي، سلط الضوء على خطايا الآباء التي يدفع ثمنها الأبناء، وصراع الإنسان مع نفسه نتيجة القيود الداخلية.

وتواصلت المشاهدات بقصر ثقافة العقاد بعرضين آخرين:

"نورفارا" عن نص "بيدرمان ومشعلو الحرائق" لماكس فريش، إعداد جمال عبد الناصر، إخراج أحمد عبد الرحمن، تدور أحداثه حول روتين حياة السيد بدر واضطراره للعيش مع مجرمين أثناء حظر التجوال.

"مفيستوفيليس" عن نص "مأساة دكتور فاوستس" لكريستوفر مارلو، إعداد وإخراج كريم صلاح، وتدور أحداثه حول عالم يبيع روحه للشيطان مقابل قدرات لا محدودة من السحر والمعرفة.

تلت العروض مناقشات نقدية حول الجوانب الفنية والإخراجية والدرامية، بحضور لجنة المشاهدة المؤلفة من الكاتب أحمد أبو خنيجر والمخرجين خالد أبو ضيف وخالد عطا الله، وبحضور يوسف محمود، مدير عام فرع ثقافة أسوان.

تأتي هذه المشاهدات استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد لتجربة نوادي المسرح، التي تنفذها الإدارة العامة للمسرح بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي، وتعد من أبرز التجارب الثقافية التي ترعاها الهيئة، إذ توفر منصة للشباب الموهوبين تجمع بين الإبداع المسرحي والتعبير الحر، في إطار تحقيق العدالة الثقافية ووصول فن المسرح إلى كل ربوع مصر.