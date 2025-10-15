إعلان

التحفظ على 35 طن ماكريل وكبدة فاسدة خلال حملة بالبحيرة (صور)

كتب : أحمد نصرة

09:51 م 15/10/2025
  • عرض 2 صورة
    التحفظ على 35 طن ماكريل وكبدة فاسدة خلال حملة بالبحيرة (2)

البحيرة - أحمد نصرة:

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطري، اليوم الأربعاء، حملات مكبرة على الأسواق والمنشآت الغذائية بمركز كفر الدوار.

وأوضحت الحملات ضبط 30 طن سمك ماكريل و5 طن كبدة مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، داخل ثلاجات لحفظ المواد الغذائية، وتم التحفظ على المضبوطات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على استمرار الحملات التموينية المكثفة للتأكد من التزام الأسواق والمحال التجارية بالمعايير الصحية وضمان وصول السلع الغذائية الآمنة إلى المواطنين.

مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة مباحث التموين كفر الدوار

