الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أعلنت محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ تعديلات مرورية جديدة بمحيط كوبري محمد نجيب شرق المدينة، تتضمن إلغاء إشارة مرور سيدي بشر نهائيًا، ضمن خطة تحسين السيولة المرورية وتطوير المحاور الحيوية بالمحافظة.

وأوضحت المحافظة في بيان لها، أنه جرى بدء أعمال كشط وترميم الأسفلت بشارع خالد بن الوليد، بدءًا من اليوم وحتى 1 نوفمبر المقبل، على أن يتم عكس اتجاه حركة المرور بالشارع ليصب في محور محمد نجيب بدلًا من الاتجاه السابق.

وأضاف البيان أنه سيتم غلق الدوران الموجود في نهاية محور محمد نجيب من ناحية الكورنيش لمدة 15 يومًا، لتنفيذ أعمال ضبط المناسيب ورصف الطبقة النهائية للأسفلت بالمنطقة.

وأكدت المحافظة أن تلك الإجراءات تأتي في إطار خطة شاملة لتطوير شبكة الطرق وتحسين الحركة المرورية بشرق الإسكندرية، مع التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية وإدارة المرور لتقليل التأثير على المواطنين.