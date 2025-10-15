تزايد أعداد المرشحين قبل غلق باب الترشح لانتخابات النواب بالفيوم (صور)

الفيوم - حسين فتحي:

أنهت لجنة تلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب بمحكمة الفيوم الابتدائية، برئاسة المستشار إيهاب همت، أعمالها اليوم الأربعاء، بعد غلق باب الترشح، حيث بلغ عدد المتقدمين 75 مرشحًا بينهم 3 سيدات.

وضمت اللجنة في عضويتها كلًا من أمجد طلعت يوسف (رئيس لجنة تلقي الطلبات)، وعلي سويدان، وخالد محمود، وحسين المليجي، وأحمد عبد الحميد، وفاروق عبد العليم، وأحمد الزغيبي.

وأوضح أمجد طلعت أن المقاعد المخصصة لمحافظة الفيوم تبلغ 10 مقاعد موزعة على أربع دوائر انتخابية:

الدائرة الأولى (بندر ومركز الفيوم): 3 مقاعد

الدائرة الثانية (مركز إطسا): مقعدان

الدائرة الثالثة (طامية – سنورس – سنهور): 3 مقاعد

الدائرة الرابعة (أبشواي – الشواشنة – يوسف الصديق): مقعدان

- المرشحات الثلاث:

المهندسة هناء مناع عن دائرة مركز إطسا

همت مصطفى حميدة عن دائرة إطسا

المحامية سمر موسى محمد موسى (سمر شعيب حرب) عن الدائرة الثالثة (طامية – سنورس – سنهور)

- الدائرة الأولى (بندر ومركز الفيوم):

تقدّم للترشح عدد من المرشحين، أبرزهم:

محمد محمود عبد القوي (مستقبل وطن)، سيد أحمد سلطان (الشعب الجمهوري)، محمد عبد الحفيظ (الجبهة الوطنية)، أحمد جابر عبد المجيد، محمد فؤاد زغلول (الوعي)، محمد علي قطب (الوفد)، صلاح محمد إبراهيم (صلاح السكري)، أحمد يوسف المراكبي، وأشرف عبد الونيس، ومصطفى سليمان (مصطفى الخطيب – الأحرار)، ووالي صلاح عثمان (والي الجندي)، وعادل عبد الله خالد (عادل أبو هايلة)، ووائل منصور دسوقي (د. وائل منسي)، ومحمد جمعة عرفة، وأحمد تيسير مخيمر، واللواء علي أيوب.

- الدائرة الثانية (مركز إطسا):

تقدم لها عدد من المرشحين أبرزهم:

اللواء ياسر سلومة (حماة الوطن)، كامل محمود فيصل (العمدة كامل)، علي محمد نصر (علي الشعوفي)، هناء قرني (هناء مناع)، مصطفى عبد اللطيف (مصطفى البنا)، سيد حمدين عبد الغني، كمال عبد الحليم (كمال أبو جليل)، هشام محمد علي (هشام الدوح)، أحمد صالح طلبة (أحمد الشويب)، فراج عبد اللطيف (فراج عاشور)، معتز أحمد عبد الفتاح (معتز الجندي)، أحمد البدوي علي ربيع، همت مصطفى حميدة، العمدة عبد الله خليل، د. حسام خليل، أسامة مشاضي، عبد الناصر الواحي، محمود مكاوي، وأكرم شعت (مستقبل وطن).

- الدائرة الثالثة (طامية – سنورس – سنهور):

تقدم لها: اللواء طه عبد التواب (مستقبل وطن)، د. محمد عمر (حماة الوطن)، حمادة سليمان (النور)، محسن أبو سمنة، محمد فرغلي، ممدوح الحسيني (المؤتمر)، ربيع محمد كمال، عماد رشوان، طاهر عبد العليم، محمد ثابت الجمال، الكابتن علاء حنضل، محمد أبو طالب، سمر شعيب، أحمد جودة، عبد الله المنياوي، سيف ضاوي، علي أبو شوشة، محمد إسماعيل الهواري، عز رشوان الشيمي، حازم فايد، عبيد عبد القوي (العدل)، أحمد الفرجاني، منجود الهواري (حماة الوطن)، حمد دكم (مستقبل وطن).

الدائرة الرابعة (أبشواي – الشواشنة – يوسف الصديق):

تقدم لها: يوسف الصاوي (يوسف الشاذلي – مستقبل وطن)، علاء السيد جاب الله (علاء العمدة – الجبهة الوطنية)، مصطفى مؤمن، عادل عبد الحفيظ نايل (علي عبد الحفيظ فرحات)، إبراهيم حسين (المصري الديمقراطي)، ومحمد عبد الحميد جودة تعيلب.