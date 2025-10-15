بينهم طفل.. كلب ضال يعقر 9 أشخاص في السويس

السويس - حسام الدين أحمد:

أُصيب 9 أشخاص من أعمار مختلفة جراء هجوم كلب ضال في منطقة السلام 1 التابعة لحي فيصل بمحافظة السويس، اليوم الأربعاء، من بينهم طفل حالته خطيرة نتيجة إصابته في الوجه.

وجرى نقل المصابين إلى وحدة العقر بمستشفى السويس العام، فيما نُقل الطفل المصاب إلى مجمع السويس الطبي لتلقي العلاج المتخصص.

وأثار الحادث حالة من الذعر بين الأهالي، خاصة مع تكرار حوادث العقر مؤخرًا في نطاق شارع “سويس هيلز” القريب من ثلاث مدارس. وأكد سكان المنطقة أن الكلب المهاجم ليس من الكلاب المعتادة في الحي، وأن حجمه كبير، ورجّح بعضهم أنه قادِم من المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق "السويس – القاهرة" القديم.

وقال وائل سمير محفوظ إن زوج شقيقته، المهندس هاني حسين، أصيب أثناء عودته من العمل بعد أن هاجمه الكلب، ما أسفر عن إصابات باليدين، ونُقل بعدها إلى مستشفى السويس العام. وأوضح أن بين المصابين طبيبة أُصيبت بتمزق في عضلات ذراعها، وطفل أصيب في الوجه أسفل عينه، فيما أصيبت فتاة أخرى أثناء عودتها من درس خصوصي.

وأشار الأهالي إلى أن انتشار القمامة وتأخر تفريغ الصناديق في شوارع المدينة ساهم في زيادة أعداد الكلاب الضالة بالمنطقة.

يشار إلى أن مديرية الطب البيطري بالسويس أعلنت عن تنفيذ حملة موسعة لتحصين الكلاب ضد السعار منذ مطلع أكتوبر الجاري، شملت تحصين نحو 200 كلب من الكلاب الحرة في مناطق المستقبل، تعاونيات الدلتا، ومحيط جامعة السويس، والمستشفيات العامة.