محافظ جنوب سيناء يبحث تنفيذ محطة الهيدروجين الأخضر بالطور (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

التقى الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، رئيس الشركة العالمية المنفذة لمشروع محطة إنتاج الطاقة والهيدروجين الأخضر، المقرر إقامتها بمدينة الطور، وذلك لمتابعة مستجدات تنفيذ المشروع الذي يُعد أحد أكبر مشروعات الطاقة المتجددة في مصر والمنطقة، ويستهدف توفير نحو 10 آلاف فرصة عمل لأبناء المحافظة بشكل مباشر وغير مباشر.

واستعرض رئيس الشركة الموقف التنفيذي وخطة العمل المقترحة للمراحل الأولى من المشروع، فيما شدد المحافظ على ضرورة الإسراع في بدء الأعمال التنفيذية وتذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، موجهًا بتنسيق الجهود بين الجهات المعنية بالمحافظة لضمان التنفيذ وفق أعلى معايير الجودة وحماية البيئة.

وأكد الدكتور خالد مبارك على أهمية دمج المجتمع المحلي في المشروع من خلال توفير فرص تدريب وتشغيل لأبناء جنوب سيناء، بما يحقق استفادة حقيقية للمواطنين من هذا المشروع العملاق، الذي يمثل نقلة نوعية في مسار التنمية المستدامة بالمحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن مشروعات الطاقة المتجددة تحظى بأولوية خاصة لما تمثله من دعم مباشر للاقتصاد الوطني وتقليل الانبعاثات الكربونية، مؤكدًا أن إقامة محطة لإنتاج الطاقة والهيدروجين الأخضر بمدينة الطور تعكس ثقة المستثمرين العالميين في مناخ الاستثمار الآمن والمستقر في مصر، بفضل القيادة السياسية الرشيدة.

وأوضح المحافظ أن محافظة جنوب سيناء تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار رؤية مصر 2030 الهادفة إلى التحول نحو الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، واستمرارًا لجهود المحافظة في جذب الاستثمارات الكبرى الداعمة للتنمية الاقتصادية والبيئية.