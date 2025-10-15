الأقصر - محمد محروس:

حرص اللواء أ.ح مهندس أحمد رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، على الوقوف بسيارته والاستماع لإحدى السيدات المسنات، خلال جولته الميدانية بعدد من مواقع الشركة.

وطلبت السيدة المسنة التي كانت ترافق نجلها من رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر: "عايزة أعين ابني، هو اللي بيصرف علينا"، فابتسم رئيس الشركة ورد عليها بلطف: "طلباتك أوامر يا حجة، هاتي الأوراق بكرة الصبح وإن شاء الله هدرس حالته بنفسي".

ووجه اللواء أحمد رمضان العاملين بالمركز إلى أهمية التعامل الإنساني والمهني مع المواطنين، داعيًا إلى سرعة الاستجابة للشكاوى وتقديم الحلول الفورية، مشيرًا إلى أن الكلمة الطيبة والاحترام في التعامل يمثلان ركيزة أساسية في نجاح منظومة العمل داخل الشركة.

وعقب جولته بالمركز، توجه رئيس مجلس الإدارة إلى المحطة الغربية، حيث تابع سير التشغيل وأعمال الصيانة الجارية، واستمع إلى شرح مفصل من مسؤولي المحطة حول معدلات الإنتاج والإجراءات المتخذة لضمان جودة المياه واستمرارية الضخ، وأشاد بجهود العاملين في المحطة، مؤكدًا على أهمية الالتزام بمعايير السلامة والجودة في مختلف مراحل العمل لضمان تقديم خدمة متميزة ومستقرة للمواطنين.

وأكد اللواء أحمد رمضان أن الشركة مستمرة في تطوير منظومة العمل والخدمات الفنية من خلال التدريب المستمر ورفع كفاءة العاملين وتحديث أنظمة التشغيل، مشيرًا إلى أن الارتقاء بالمستوى الفني والإنساني للخدمة يأتي في مقدمة أولويات الشركة.

وتأتي هذه الجولة ضمن خطة الشركة لتعزيز التواجد الميداني والتفاعل المباشر مع المواطنين والعاملين، تأكيدًا على أن النجاح الحقيقي لا يتحقق إلا بالتعاون والتواصل المستمر بين جميع عناصر المنظومة.

لاقت الجولة ارتياحًا كبيرًا من المواطنين والعاملين على حد سواء، لما لمسوه من اهتمام مباشر وتفاعل حقيقي يعكس التزام الشركة برؤيتها في أن تكون “الخدمة الإنسانية أولًا”.