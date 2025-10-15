شهدت محافظة القليوبية، في اليوم الأخير لغلق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025، تقدم 70 مرشحًا بأوراق ترشحهم في مختلف الدوائر الانتخابية بالمحافظة، وذلك بمقر لجنة تلقي الطلبات بمحكمة بنها الابتدائية.

وتواصل اللجنة عملها حتى نهاية اليوم لتلقي طلبات الراغبين في خوض السباق الانتخابي، وفقًا للجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وشهد محيط محكمة شمال بنها هدوءًا نسبيًا في توافد المرشحين، وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل مديرية أمن القليوبية، حيث تم تخصيص أماكن لاستقبال المتقدمين لتسهيل عملية تقديم الأوراق وتنظيم دخولهم إلى اللجنة.

وقال المستشار خالد ممدوح خضر، رئيس لجنة تلقي طلبات الترشح بمحكمة بنها الابتدائية، إن اللجنة بدأت في استقبال الطلبات يوميًا من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، تنفيذًا للخطة الزمنية التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدًا أن جميع الإجراءات التنظيمية والأمنية تم اتخاذها لتيسير عمل اللجنة وضمان سير العملية بسلاسة.

وأوضح رئيس اللجنة أن المتقدمين للترشح مطالبون باستيفاء كافة المستندات المطلوبة، وتشمل السيرة الذاتية موضحًا بها الخبرة العلمية والعملية، وصحيفة الحالة الجنائية، وبيان الانتماء الحزبي أو صفة المستقل، وإقرار الذمة المالية له ولزوجته وأولاده القصر، إضافة إلى شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها قانونًا، وإيصال إيداع مبلغ 30 ألف جنيه كتأمين بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة، وفتح حساب بنكي أو بريدي مخصص للدعاية الانتخابية.

ومن المقرر أن تُغلق اللجنة باب الترشح بنهاية اليوم، تمهيدًا لإعلان القوائم النهائية للمرشحين، وبدء المرحلة التالية من السباق البرلماني المنتظر في محافظة القليوبية.