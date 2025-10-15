أجرى الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية والقائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية الأهلية، يرافقه الدكتور محمد نصر الدين، رئيس مجلس أمناء الجامعة الأهلية، زيارة رسمية إلى بريطانيا، لعقد عدد من اللقاءات مع رؤساء الجامعات البريطانية وتوقيع اتفاقيات تعاون جديدة في مجالات التعليم والبحث العلمي والابتكار.

شهدت الزيارة توقيع اتفاقيتين للتعاون الأكاديمي والبحثي بين جامعتي الإسكندرية والإسكندرية الأهلية وجامعة إيست لندن "UEL"، وذلك بالمركز الثقافي المصري في لندن، بحضور السفير أشرف سويلم، سفير مصر لدى المملكة المتحدة، والدكتورة رشا حسين المستشار الثقافي المصري، وعدد من قيادات جامعة إيست لندن.

وتتضمن الاتفاقيتان إنشاء برامج أكاديمية مشتركة تمنح درجات علمية مزدوجة، وتوحيد معايير الجودة الأكاديمية، وتعزيز التبادل الأكاديمي والطلابي، إلى جانب التعاون في مجالات الابتكار، والاستدامة، والتحول الرقمي، وتطوير المناهج وفق المعايير الدولية ومتطلبات سوق العمل العالمي.

وقال الدكتور عبد العزيز قنصوه، إن الاتفاقيات تمثل خطوة جديدة نحو تدويل التعليم العالي وتوفير فرص تعليمية دولية لطلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، مشيرًا إلى أن التعاون مع جامعة إيست لندن يأتي امتدادًا لنجاحات الجامعة في بناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات أكاديمية عالمية مرموقة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد نصر الدين، أن هذه الاتفاقيات تمثل نقلة نوعية في مسيرة جامعة الإسكندرية الأهلية نحو تحقيق شراكات دولية فاعلة، تُتيح للطلاب تجربة تعليمية عالمية تُسهم في إعداد خريجين قادرين على المنافسة في سوق العمل والمشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتضمنت الزيارة جولة ميدانية بمركز رويال دوكس للاستدامة التابع لجامعة إيست لندن، ومعمل Sugarcrete ونادي Maker Club وعدد من مرافق الابتكار، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعليم القائم على الإبداع وربط البحث العلمي بالتطبيق العملي.

وفي سياق متصل، زار رئيس جامعة الإسكندرية، جامعة إسكس (University of Essex)، لبحث آليات التعاون بين الجامعتين والبدء في إنشاء مركز إقليمي رائد للذكاء الاصطناعي في التكنولوجي بارك بجامعة الإسكندرية، وتفعيل الدرجات المزدوجة الجديدة بين الجامعات الثلاث "الإسكندرية – الإسكندرية الأهلية – إسكس" في تخصصات تشمل طب الأسنان الرقمي، الذكاء الاصطناعي، هندسة وعلوم الحاسب، الأعمال، الاقتصاد، والعلوم السياسية.