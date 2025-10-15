جنة المشاهير السرية.. لماذا يقضي محمد صلاح إجازته في شعاب بيوض؟ -صور

سيد المسكين.. حكاية حارس مقام البدوي الذي يظهر في كل مولد بـ"زي غريب" -صور

في الوقت الذي يحرص فيه نجوم كرة القدم العالميون على قضاء إجازاتهم في وجهات سياحية صاخبة، يختار نجمنا المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي، ملاذًا من نوع خاص، حيث يفضل العزلة والجمال الطبيعي الخالص في قلب البحر الأحمر.

الوجهة السنوية الثابتة لنجم "الريدز" خلال فترة التوقف الدولي، هي شعاب "بيوض" في مدينة الغردقة، وجهة تحولت بسببه وبسبب نجوم آخرين إلى "جنة المشاهير" السرية.

بعيدًا عن ضغوط الملاعب وتركيز الأضواء، اعتاد محمد صلاح على قضاء إجازته القصيرة في مدينة الغردقة وتحديدًا فى جزيرة وشعاب بيوض، وتحديدًا في فيلا خاصة بمنتجع الجونة، والسر الحقيقي وراء هذا الروتين يكمن في سببين رئيسيين: الأول الخصوصية والعزلة، حيث تُعرف المنطقة بهدوئها الشديد وعدم وصول القوارب السياحية الكبيرة إليها، بل تقتصر على اليخوت الخاصة، ما يمنح النجم العالمي السرية التامة التي يحتاجها للاستجمام وتصفية الذهن بعيدًا عن عدسات المصورين والمتابعين.

أما السبب الثاني فهو الهدوء البيئي، حيث تمتاز المنطقة بمياهها الهادئة والخالية من الأمواج القوية بفضل الشعاب والصخور التي تعمل كحاجز طبيعي، وهو ما يجعلها ملاذًا آمنًا ومثاليًا للاسترخاء المطلق.

ما يميز شعاب بيوض

شعاب بيوض، الواقعة في قلب محمية الجزر الشمالية بمحافظة البحر الأحمر، ليست مجرد بقعة هادئة، بل هي تحفة بيئية نادرة تجعلها قبلة لعشاق الطبيعة والغوص.

وتضم المنطقة مجموعة متنوعة من الشعاب المرجانية الملونة، الصلبة والنارية والرخوة، التي تشكل بيئة غنية تحتضن مئات الأنواع من الأسماك والكائنات البحرية.

وتشتهر بيوض بكونها مأوى لكائنات مهددة بالانقراض مثل الدلافين والسلاحف البحرية، بالإضافة إلى أسماك ملونة نادرة مثل سمك نابليون.

وتوفر المنطقة تجربة غوص لا مثيل لها، حيث يشاهد الغواصون "غابات" من الشعاب المرجانية بألوان زاهية تحت ضوء الشمس المتسلل عبر المياه الشفافة.

كما تتميز المنطقة برمالها الناعمة والنظيفة ومياهها الصافية، وتتيح ممارسة رياضة السنوركل وصيد الأسماك في رحلة تبدأ صباحًا وتعود مع غروب الشمس.

قبلة مشاهير الفن والرياضة

تحولت شعاب بيوض إلى "وجهة عالمية" للمشاهير الذين يبحثون عن مزيج من الفخامة والمغامرة البيئية، ومن بين زوارها المشاهير، بخلاف محمد صلاح، النجم محمد النني، والمطربة إليسا، والمطرب عمرو دياب، وعدد كبير من نجوم الفن والرياضة، وساهمت زيارات هؤلاء المشاهير، ونشرهم لتجاربهم، في تعزيز شهرة بيوض عالميًا، ما جذب المزيد من السياح الأجانب الباحثين عن تجربة مماثلة.

ويؤكد منظمو الرحلات أن بيوض توفر خدمات فاخرة تلبي احتياجات المشاهير، مثل اليخوت الخاصة والدليلين المتخصصين في الغوص، مع الالتزام الصارم بممارسات السياحة المستدامة لحماية البيئة البحرية.