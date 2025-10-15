مصرع 3 أشخاص بينهم شقيقان أثناء التنقيب عن الآثار بالفيوم

الفيوم - حسين فتحي:

لقي ثلاثة أشخاص، بينهم شقيقان، مصرعهم اختناقًا داخل حفرة عمقها 20 مترًا أثناء التنقيب عن الآثار بإحدى قرى مركز إطسا في الفيوم.

كان اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا بالواقعة من مأمور مركز شرطة إطسا. وكشفت التحريات الأولية أن الشقيقين استعانا بدجال للتنقيب عن الآثار، وأثناء وجودهم داخل الحفرة باستخدام أسطوانات أكسجين، تعطلت الأجهزة مما أدى إلى اختناقهم.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى الموقع، حيث تمكنت من استخراج جثة الدجال، فيما تواصل جهودها لاستخراج جثتي الشقيقين.

وأُخطرت نيابة إطسا التي تولت التحقيق في الواقعة.