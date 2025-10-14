محافظ الشرقية يفتتح تطوير وحدة الأشعة المقطعية بمستشفى كفر صقر

13 مصابًا في تصادم سيارتين بالطريق الزراعي في قنا

افتتح المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أعمال تطوير ورفع كفاءة وحدة الأشعة المقطعية بمستشفى كفر صقر المركزي، والتي تم دعمها بأحدث الأجهزة الطبية من وزارة الصحة والسكان، بتكلفة إجمالية بلغت 17.5 مليون جنيه.

وتضم الوحدة أجهزة أشعة مقطعية وعادية وحقن وريدي للصبغات وأشعة تلفزيونية، بالإضافة إلى 4 أجهزة سونار، بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفى.

وأشاد المحافظ بدور وزارة الصحة والسكان في دعم المنشآت الصحية بالمحافظة بالأجهزة الحديثة التي تخفف معاناة المرضى وتضمن تقديم خدمة طبية متميزة.

كما افتتح المحافظ مركز مناظير المسالك البولية وتفتيت الحصوات، الذي تم إنشاؤه بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وبدعم من وزارة الصحة بتكلفة 16.5 مليون جنيه.

ويضم المركز جهاز تفتيت الحصوات و5 أجهزة مناظير وطاولات عمليات وأجهزة تخدير وإفاقة، إضافة إلى جهاز C ARM، بما يعزز من قدرات المستشفى في تقديم خدمات طبية متطورة لأبناء المحافظة.

وثمّن المحافظ دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم المنظومة الصحية، وتزويد المستشفيات بالأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة لاستمرار تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمرضى.

وخلال جولته بالمستشفى، تفقد المحافظ قسم الغسيل الكلوي الذي يضم 53 ماكينة غسيل ويتردد عليه 189 مريضًا، موجهاً إدارة المستشفى بسرعة صيانة كراسي انتظار المرضى والأجهزة الطبية بشكل دوري حفاظاً على أرواحهم.

كما حرص المحافظ على لقاء عدد من المرضى والمترددين على المستشفى للاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم، موجهًا وكيل وزارة الصحة ورئيس مركز كفر صقر بسرعة تلبيتها في إطار الإمكانات المتاحة.

وفي لفتة إنسانية، كلّف المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بإجراء بحث اجتماعي عاجل لإحدى الحالات المرضية تمهيداً لصرف معاش تكافل وكرامة لها، لمساعدتها على تلبية احتياجاتها المعيشية وتوفير حياة كريمة.

واختتم المحافظ زيارته بمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال إنشاء المبنى الجديد للمستشفى، واستمع إلى شرح من الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة، الذي أوضح أن المشروع يُقام على مساحة 6300 م²، منها 5374 م² للمبنى الرئيسي، بتكلفة 300 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة.

ويتكون المبنى من 5 طوابق تشمل أقسام الاستقبال والطوارئ، المعامل وبنك الدم، غرف المرضى، النساء والولادة، الحضانات، العمليات، غرف الاستشاريين، وقسم التعليم، حيث بلغت نسبة التنفيذ الحالية 86%، وجارٍ تكثيف العمل للانتهاء منه وفق الجدول الزمني المحدد.

وأكد المحافظ أن الدولة ماضية في تنفيذ خطط التنمية وتحسين الخدمات بجميع القطاعات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برفع جودة الحياة وتوفير أفضل الخدمات للمواطنين، مشدداً على ضرورة التنسيق بين رئاسة المركز ومديرية الصحة لمتابعة الشركة المنفذة وتذليل العقبات لضمان دخول المستشفى الخدمة في أقرب وقت ممكن.

شهد الافتتاح الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة، والدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة كفر صقر، والدكتور بهاء أبو شعيشع وكيل مديرية الصحة، والدكتور محمد عمر مدير الإدارة الصحية بكفر صقر، والدكتور عبد السلام شعبان مدير المستشفى.