حريق يلتهم سيارة ملاكي على طريق "القاهرة- الإسكندرية" الصحراوي- صور

شهد طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، اليوم الثلاثاء، نشوب حريق بسيارة ملاكي بمنطقة العامرية، ما أسفر عن التهام السيارة بالكامل، وذلك دون وجود إصابات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطاراً من شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد نشوب حريق بسيارة ملاكي بعد بوابة الرسوم بالطريق الصحراوي.

انتقلت قوات الشرطة والمرور والحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتبين الفحص حدوث ماس كهربائي بالسيارة ما تسبب في نشوب حريق بها ونجاة قائدها.

سيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجرى العرض على النيابة العامة للتحقيق.