إعلان

حريق يلتهم سيارة ملاكي على طريق "القاهرة- الإسكندرية" الصحراوي- صور

كتب : محمد عامر , محمد البدري

03:02 م 14/10/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    حريق سيارة ملاكي (4)
  • عرض 4 صورة
    حريق سيارة ملاكي (2)
  • عرض 4 صورة
    حريق سيارة ملاكي (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهد طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، اليوم الثلاثاء، نشوب حريق بسيارة ملاكي بمنطقة العامرية، ما أسفر عن التهام السيارة بالكامل، وذلك دون وجود إصابات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطاراً من شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد نشوب حريق بسيارة ملاكي بعد بوابة الرسوم بالطريق الصحراوي.

انتقلت قوات الشرطة والمرور والحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتبين الفحص حدوث ماس كهربائي بالسيارة ما تسبب في نشوب حريق بها ونجاة قائدها.

سيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجرى العرض على النيابة العامة للتحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق سيارة ملاكي طريق القاهرة- الإسكندرية حوادث الطرق

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يصل إلى مستويات غير مسبوقة بمنتصف التعاملات
إثيوبيا تواصل التحدي وترفض مطالب مصر: سنواصل مشاريعنا في النيل وصعودنا حقيقة
ارتفاع متوسط إيجار المتر التجاري بالقاهرة الكبرى لـ1600 بدلا من 700 جنيه
مغازلة ميلوني وإحراج ستارمر.. أبرز مواقف ترامب الطريفة في قمة شرم الشيخ (فيديو)