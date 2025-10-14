أصدرت محكمة جنايات الزقازيق الاستئنافية بمحافظة الشرقية، حكمها في قضية مقتل تاجر ملابس بمركز الزقازيق، بمعاقبة المتهمين الأول والثاني بالسجن المؤبد، والسجن لمدة 15 عامًا لباقي المتهمين الثلاثة، بعد إدانتهم بقتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وسرقة متعلقاته.

أصدر الحكم المستشار سامي عبدالحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد محمد مهدي، وحازم بشير عبدالعال، والدكتور أحمد عبدالفتاح السيد.

وتعود أحداث الواقعة إلى قيام المتهمين: عبدالرحمن أ.م.ع، وصبري ال.ف.ع، وعلي م.ع.ال، وعبدالرحمن ع.ع.م، ومحمد ر.ال.ف، وجميعهم مقيمون بمركز الزقازيق، بالتربص بالمجني عليه محمد سعيد 20 عامًا، تاجر ملابس، والاعتداء عليه بقصد سرقته.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين بيتوا النية لقتل المجني عليه، وأعدوا سلاحًا ناريًا فرد خرطوش"، وأسلحة بيضاء مطاوي وعصي خشبية، وما إن ظفروا به حتى أطلق المتهم الأول عيارًا ناريًا أصابه في البطن، ما أدى إلى وفاته في الحال، ثم استولوا على هاتفه المحمول ومبلغ مالي كان بحوزته، قبل أن يفروا من موقع الجريمة.