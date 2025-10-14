مصرع عامل سقط في خزان ري أرض زراعية في المنيا

لقي عامل زراعي مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر سقوطه في خزان مياه مخصص لري الأراضي الزراعية بالظهير الصحراوي الغربي بمركز العدوة شمالي محافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بسقوط عامل داخل خزان مياه، ومحاولة الأهالي انتشاله.

انتقلت سيارات الإسعاف والحماية المدنية لموقع الحادث، وتم انتشال الجثمان، وتبين وفاة "أ.ع" 26 سنة، غرقاً داخل خزان المياه، وجرى إيداع الجثة بمشرحة مستشفى العدوة المركزي.

وكشف تقرير مفتش الصحة حدوث الوفاة بسبب إصابة العامل بإسفكسيا الغرق، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.