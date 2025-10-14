لقى عامل مصرعه، وأصيب 18 آخرون، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمالة، على الطريق الصحراوي، بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين وفاة باسم فارس حمدي أبو الفتوح، 25 عامًا، مقيم بشارع خالد بن الوليد، العامرية، ونُقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى جراحات اليوم الواحد.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: محمود السيد عبد اللطيف، 19 عامًا، عمرو علي متولي، 19 عامًا، أحمد السيد عبد اللطيف، 21 عامًا، عبده خلف عبد الموجود، 19 عامًا، محمد خلف عبد الموجود، 17 عامًا، يوسف عزت أبو زيد، 18 عامًا، مسعود جمال أبو الفتوح، 32 عامًا، محمد السيد السعيد، 32 عامًا، وائل رمضان عبد السلام، 23 عامًا، رمضان خالد أبو الفتوح، 23 عامًا.

كما أصيب في الحادث كل من: محمود عبد اللطيف أحمد، 15 عامًا، مجدي علي السيد، 23 عامًا، محمد راضي السيد، 23 عامًا، رمضان إدريس السيد، 32 عامًا، هشام محمد عطوان، 25 عامًا، خالد محمد عطوان، 18 عامًا، عمرو جمال آدم سعد، 15 عامًا، ومحمود علي حسن قبيصي، 30 عامًا، وجميعهم مقيمون بالعامرية، ومصابون بجروح وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم.

نُقل المصابون إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون، لتلقي العلاج اللازم، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.