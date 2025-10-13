إعلان

السيطرة على حريق بمصنع فايبر في قليوب

كتب : مصراوي

08:52 م 13/10/2025

السيطرة على حريق بمصنع فايبر

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الإثنين، من السيطرة على حريق اندلع داخل مصنع للفايبر بقرية سنديون التابعة لمدينة قليوب، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

كان مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارًا من شرطة النجدة بنشوب الحريق، حيث انتقلت على الفور 9 سيارات إطفاء بقيادة اللواء هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية.

ونجحت القوات في محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المصانع والمنازل المجاورة، حفاظًا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وأمرت إدارة البحث الجنائي بقيادة اللواء محمد السيد بالتحري حول أسباب وملابسات الحريق.

حريق مصنع حريق مصنع فايبر قليوب

