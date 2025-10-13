قرار جديد من جنايات شبرا الخيمة بشأن المتهمين في "قضية الدارك ويب"

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة «الدائرة الأولى مستأنف»، تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«قضية الدارك ويب»، والمتهم فيها شخصان بقتل طفل وسرقة أعضائه البشرية لبيعها عبر الإنترنت المظلم، لجلسة اليوم الثاني من دور شهر نوفمبر، الموافق 9 نوفمبر المقبل، وذلك لحضور المتهم الأول من محبسه، مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية.

بدأت منذ قليل جلسة المحاكمة برئاسة المستشار فوزي يحيى أبو زيد، وعضوية المستشارين ضياء الدين عبد المنعم شوقي، حسين رشدي حسين، أحمد شوقي عبد اللطيف، وإسلام محمد أبو النصر، وأمانة سر حلمي محمود، وسط إجراءات أمنية مشددة داخل المحكمة ومحيطها.

وتأتي الجلسة في أعقاب الحكم السابق الصادر من محكمة الجنايات بإعدام المتهم الأول شنقًا، والسجن المشدد 15 عامًا للمتهم الثاني، حيث يمثل المتهمان اليوم أمام المحكمة في أولى مراحل الاستئناف، بعد أن أثارت تفاصيل الواقعة صدمة واسعة بين المواطنين لما تضمنته من مشاهد قاسية ومروعة.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث القضية إلى بلاغ بتغيب طفل يُدعى أحمد محمد سعد، يبلغ من العمر 15 عامًا، عن منزله لمدة أربعة أيام، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من العثور على جثته داخل شقة سكنية مستأجرة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وتبين من المعاينة أن الجثة تحمل آثار شق طولي من أسفل البطن حتى العنق، مع وجود أحشائه داخل كيس بجوارها، في مشهد مأساوي أثار الذعر بين الأهالي.

وكشفت تحريات المباحث وتحقيقات النيابة العامة أن المتهمين استدرجا المجني عليه إلى شقة أحدهما بحجة تقديم هدية له، ثم قاما بتخديره بعقاقير طبية وخنقه بحزام جلدي حتى فارق الحياة، قبل أن يشرعا في استخراج أعضائه البشرية لبيعها عبر ما يُعرف بشبكة «الدارك ويب» مقابل مبالغ مالية ضخمة.

المتهمان وتفاصيل الاتهام

وجّهت النيابة العامة إلى المتهمين:

الأول: طارق أنور عبد المتجلي، 29 عامًا، عامل بمقهى، ومقيم بشارع الجامع من شارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة.

الثاني: علي الدين محمد علي، 15 عامًا، طالب مقيم بدولة الكويت.

وذلك في القضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، بتهم القتل العمد مع سبق الإصرار والخطف بالتحايل.