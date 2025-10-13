وزير الإسكان يتابع مشروعات أسيوط واستثمارات "حياة كريمة" (صور)

أسيوط - محمود عجمي:

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اجتماعًا موسعًا لمتابعة موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى المحافظة، وكذلك مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمرحلتيها الأولى والثانية.

حضر الاجتماع قيادات وزارة الإسكان، ومسؤولو الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة مياه أسيوط، وعدد من نواب البرلمان.

وخلال الاجتماع، اطّلع الوزير والمحافظ على أبرز مشروعات شركة مياه أسيوط خلال العام المالي 2025/2026، والتي تشمل مشروعات الإحلال والتجديد، والمبادرات الاستثمارية، ومشروعات "حياة كريمة" والتعاون الدولي، بهدف رفع كفاءة المحطات وتجديد الشبكات وتحسين الضغوط داخل المناطق السكنية بما يضمن استدامة الخدمة.

وأشار الوزير إلى عدد من المشروعات الاستراتيجية، من بينها مشروع إحلال وتجديد ورفع كفاءة محطة صرف صحي عرب المدابغ (1 و2) بتكلفة مليار جنيه، ومشروع مد وتدعيم شبكات مياه بطول 4.8 كم لخدمة مناطق التوسعات العمرانية بعدة مراكز، من بينها أسيوط وديروط وساحل سليم.

كما استعرض الوزير موقف مشروعات "حياة كريمة"، والتي بلغت استثمارات مرحلتها الأولى بمحافظة أسيوط نحو 2.8 مليار جنيه، تضمنت مد وتدعيم شبكات المياه وإنشاء محطات ووحدات معالجة لخدمة قرى مراكز (أبوتيج – أبنوب – الفتح – ديروط – ساحل سليم – صدفا – منفلوط).

وفيما يتعلق بمشروعات التعاون الدولي، يجري تنفيذ مشروعات القرض الألماني بالمحافظة بتكلفة تقديرية مليار جنيه، تشمل إعادة تأهيل محطة رفع صرف صحي البركة وإنشاء خط طرد مزدوج بطول 7 كم، وإحلال وتجديد شبكات الانحدار، لتحسين كفاءة الصرف الصحي وتقليل الانبعاثات.

وأكد المهندس شريف الشربيني أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي يشهد طفرة غير مسبوقة بدعم من القيادة السياسية، مشددًا على المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ وتوفير سيارات متنقلة لخدمة المواطنين.

وثمن محافظ أسيوط الجهود المبذولة لتطوير هذا القطاع الحيوي الذي يمس حياة المواطنين مباشرة، مشيرًا إلى العمل بوتيرة متسارعة لتنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، وتذليل العقبات لضمان دخول المشروعات الخدمة في أسرع وقت ممكن.

واطّلع الوزير والمحافظ كذلك على مشروعات الصرف الصحي المنفذة بالمحافظة منذ عام 2014 وحتى 2025، والتي شملت تنفيذ 16 محطة مياه شرب بطاقة إجمالية 337 ألف م³/يوم، و6 محطات معالجة صرف صحي بطاقة 276 ألف م³/يوم، إلى جانب 23 مشروع صرف صحي يخدم القرى الريفية.

وفي ختام الاجتماع، تابع الوزير ومحافظ أسيوط مشروعات الخطة الاستثمارية للهيئة القومية للعام المالي الحالي، واستعدادات المحافظة لمواجهة موسم الشتاء والسيول، وموقف معدات الطوارئ والورش الفنية.