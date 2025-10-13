إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بطريق الإسكندرية الصحراوي- صور

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أصيب 3 مواطنين، اليوم الإثنين، في حادث تصادم بين سيارتين «ميكروباص» و«ملاكي» بطريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي.

تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات المرور إلى موقع البلاغ، كما جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف.

وتبين من الفحص الأولي وقوع تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي، ما أسفر عن إصابة 3 من ركاب الميكروباص بكسور وجروح متفرقة في أنحاء متفرقة من الجسم، فيما نجا سائق السيارة الملاكي دون إصابات.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى العامرية العام لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم، فيما تم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق لكشف ملابسات الحادث وأسبابه