الوادي الجديد – محمد الباريسي:

طرحت محافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، مبادرة لخفض أسعار السلع من خلال منافذ الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس.

قال المحاسب عبد الناصر صالح، رئيس مركز ومدينة باريس بالوادي الجديد، اليوم الأثنين، إنه جرى طرح الخضر والفاكهة في منفذ المركز ومنافذ متحركة وثابتة في القرى التابعة للمركز بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها بنسب تتراوح من 15-20 % وطرح لحوم سودانية طازجة بسعر 285 جنيها في منفذ الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين.

أكد عبد الناصر، أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة متكاملة تنفذها الوحدات المحلية بالداخلة لدعم المنظومة التموينية وتوفير السلع الاستراتيجية والمنتجات الطازجة للمواطنين، بما يضمن استقرار الأسواق وتحقيق الأمن الغذائي داخل المحافظة.

ولفت إلى أن الأسعار جاءت اليوم كالتالي: طماطم 20، بطاطس 10، خيار 15، بطاطا 10، فلفل رومي 17.5، عنب 25، جوافة 30، برتقال 25، رمان 30، مانجو 55، إضافة إلى لحوم سودانية طازجة بسعر 285 جنيهًا للكيلو في منفذ الشركة المصرية لتجارة الجملة.