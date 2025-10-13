جنوب سيناء- رضا السيد:



أجرى المهندس خالد العمري إبراهيم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المياه، جولة تفقدية لمحطات المياه بشرم الشيخ، لمتابعة مدى جاهزيتها لتأمين مؤتمر السلام المقام بقاعة المؤتمرات الكبرى بمدينة شرم.



وأكد أنه جرى التنسيق بين الشركة القابضة وعدد من الشركات التابعة لتقديم الدعم الميداني والفني لشركة مياه سيناء، وذلك من خلال ساهمت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى وشركة مياه الجيزة بعدد من عربات مياه الشرب والصرف صحي لتأمين المؤتمر، إلى جانب دعمها بالكوادر الفنية لضمان انتظام الخدمات خلال فترة انعقاد المؤتمر، بما يضمن جاهزية واستقرار منظومة المياه والصرف الصحي بمدينة شرم الشيخ.



وأشاد بدعم رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، المستمر واهتمامه الدائم بتعزيز كفاءة الشركات التابعة للشركة بسيناء، مؤكداً أن هذا التعاون يعكس روح التكامل والتنسيق المستمر بين شركات المياه والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، ويبرز الدور الوطني الذي تقوم به هذه الشركات في دعم الفعاليات القومية والدولية التي تحتضنها مصر.

كما وجّه الشكر إلى المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، والمهندس منصور بدوي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الجيزة، على جهودهما الملموسة واستجابتهما السريعة في دعم منظومة الخدمات بمدينة شرم الشيخ خلال فترة المؤتمر، بما يليق بمكانة مصر أمام ضيوفها من مختلف دول العالم.



وأشار إلى أن استضافة مدينة شرم الشيخ لهذا الحدث بمشاركة وفود رسمية من عدد من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية يعكس أهميتها السياحية في مجال المؤتمرات، ويوضح الجهود الرامية إلى تعزيز مسار السلام وتثبيت التهدئة في قطاع غزة، وتأكيد الدور المصري المحوري في دعم جهود التهدئة وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.



وأوضح أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، حريصة على تعزيز جاهزيتها في مختلف المناسبات الوطنية والدولية.



ولفت إلى أنه جرى تقديم الدعم الكامل لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء، خلال فعاليات الاجتماع الدولي لدعم مسار السلام ووقف الحرب في غزة.