محافظ المنيا يوجه بصرف إعانات عاجلة ومساعدات في ملوي (صور)

المنيا - جمال محمد:

تابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الحالة العامة ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بقرية البرشا التابعة لمركز ملوي، حيث تفقد أعمال النظافة العامة والتقى بعدد من الأهالي، واستمع إلى مطالبهم وشكاواهم، موجّهًا بسرعة الاستجابة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ووجّه المحافظ بصرف إعانات مالية عاجلة وعدد من المساعدات الشهرية والمواد الغذائية للحالات الإنسانية والأسر الأولى بالرعاية، إلى جانب توفير فرص عمل بالقطاع الخاص ومنح تراخيص أكشاك لعدد من المواطنين من ذوي الهمم، مراعاةً لظروفهم المعيشية ودعمًا لجهود الدولة في التخفيف عن كاهل المواطنين.

وشدد المحافظ على ضرورة تلبية احتياجات هذه الفئات وتقديم الدعم اللازم لهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

وأكد "كدواني" خلال لقائه بالأهالي أن التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع لمطالبهم يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي، سعياً لتحسين مستوى الخدمات ورفع كفاءتها في مختلف القطاعات، بما يحقق التنمية المستدامة ويرتقي بجودة الحياة في القرى.

وأعرب الأهالي عن شكرهم وتقديرهم لمحافظ المنيا على استجابته الفورية وحرصه على التواجد الميداني بينهم، مثمنين جهوده لتحسين الخدمات ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وتابع المحافظ أعمال إنشاء أكبر ملعب قانوني بالنجيل الصناعي بمركز شباب البرشا، بتكلفة تقديرية نحو 8 ملايين جنيه، مؤكدًا أن المشروع يمثل إضافة مهمة للبنية الرياضية بالقرية. كما وافق على إنشاء غرفة كهرباء داخل المركز لدعم منظومة الإنارة والكهرباء، مشددًا على اهتمام المحافظة بقطاع الشباب والرياضة وتطوير مراكز الشباب والأنشطة الرياضية لتنمية المهارات وتفريغ طاقات الشباب بصورة إيجابية.

وأوضح حنفي محمد علام، مدير مركز شباب البرشا، أن أعمال إنشاء الملعب بدأت منذ نحو شهر ونصف، وتُنفذ وفق أعلى المواصفات الفنية ومعايير الجودة، تمهيدًا لافتتاحه في ديسمبر 2025.