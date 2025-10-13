إصابة 20 عاملًا في انقلاب أتوبيس شركة بنجع حمادي بقنا

قنا - عبد الرحمن القرشي:

أُصيب 20 عاملًا، اليوم الإثنين؛ إثر انقلاب أتوبيس نقل عمال تابع لشركة مصر للألومنيوم بمدينة نجع حمادي شمالي محافظة قنا، أثناء توجههم إلى عملهم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بوقوع حادث انقلاب أتوبيس لنقل عمال مصنع الألومنيوم بالقرب من قرية الشيخ علي بمركز نجع حمادي.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، ودُفعت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق إسعاف قنا، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى الألومنيوم ومستشفى قنا الجامعي لتلقي الرعاية الطبية.