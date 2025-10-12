مشادة تحولت إلى مجزرة.. كيف أنهى 4 أشقاء حياة جارهم بكفر الشيخ؟

يتابعه 7 ملايين على "تيك توك".. من هو "عمر الشحتة" المقبوض عليه بالإسكندرية؟

كفر الشيخ - إسلام عمار:

في قرية هادئة تتوسط الأراضي الزراعية بمركز دسوق، تحولت مشادة كلامية بسيطة بين جارين إلى مأساة دامية أزهقت روح أحدهما، لتكتب نهاية مأساوية لعلاقة الجوار التي امتدت لسنوات.

وبعد عام من الجريمة التي هزّت عزبة شتا التابعة لقرية سنهور المدينة، أغلقت محكمة جنايات فوه اليوم فصلًا جديدًا من القضية بإصدار حكم السجن المشدد 15 عامًا على المتهم الرابع بعد إعادة محاكمته، ليُلحق بأشقائه الثلاثة الذين سبق صدور الحكم ذاته ضدهم.

- خلاف يتحول إلى جريمة

في مساء 21 يوليو 2024، نشب خلاف قديم بين عائلتين في عزبة شتا، وتحوّل التلاسن إلى شجار عنيف.

وفق أوراق التحقيقات، فقد عقد المتهمون الأربعة – وهم الأشقاء إبراهيم، ووليد، ومغاوري، وحسان أبناء حسان.ا.ا.ش – العزم على التخلص من جارهم محمد محمد عبدالمجيد شتا، بعد سلسلة من النزاعات المتكررة حول قطعة أرض وممر زراعي.

أعدّ المتهمون أسلحة بيضاء من نوع خنجر وشوم وعصي، وانطلقوا على متن جرار زراعي إلى المكان الذي اعتاد المجني عليه الجلوس فيه أمام منزله.

وعندما حاول الأخير تهدئة الموقف، فوجئ باعتداء مباغت من المتهم الأول الذي أشهر خنجره وطعنه عدة مرات في الرقبة والوجه والبطن، بينما قيّده شقيقه الثاني لمنعه من المقاومة، وسط ذهول الأهالي الذين لم يتمكنوا من التدخل لإنقاذه.

- الهروب الكبير ومطاردة الأمن

عقب الجريمة، فرّ المتهمون الأربعة من مسرح الأحداث، تاركين جثة جيرانهم غارقة في الدماء.

باشرت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة دسوق تحرياتها، وتمكنت من ضبط ثلاثة من الأشقاء خلال أيام قليلة، بينما ظل الرابع إبراهيم.ح.ا.ش (29 عامًا) هاربًا حتى جرى القبض عليه في مايو 2025، بعد مطاردة دامت قرابة 10 أشهر، حيث أُعيدت محاكمته حضوريًا أمام محكمة جنايات فوه.

- جلسات المحاكمة

أُحيل المتهمون إلى محكمة جنايات فوه في القضية رقم 19372 لسنة 2024 جنايات دسوق والمقيدة برقم 2195 لسنة 2024 كلي كفر الشيخ، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، مستخدمين أسلحة بيضاء أعدوها سلفًا لارتكاب الجريمة.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد قطب بدر الدين، وعضوية المستشارين محمد مبروك عبدالعاطي، ومحمود محمود يوسف، وسكرتارية أحمد الميداني، وبحضور وكيل النيابة إيهاب صادق.

وخلال الجلسة، استمعت المحكمة إلى أقوال الشهود وتقارير الطب الشرعي التي أثبتت أن الوفاة ناتجة عن طعنات نافذة بالرقبة والبطن، كما عرضت النيابة العامة مقاطع مصورة التقطتها كاميرات قريبة، تُظهر جزءًا من المشاجرة التي انتهت بمقتل المجني عليه.

- الحكم القضائي

بعد مداولات امتدت لساعات، قضت المحكمة بـ السجن المشدد 15 عامًا للمتهم إبراهيم.ح.ا.ش، ومصادرة السلاح المستخدم، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية.

يأتي ذلك بعد أن كانت المحكمة نفسها قد قضت في مارس 2025 بإعدام المتهمين الأربعة غيابيًا، قبل أن تُخفف العقوبة في الاستئناف إلى السجن المشدد 15 عامًا، عقب وفاة والدهم المتهم الأول داخل محبسه أثناء التحقيقات نتيجة أزمة قلبية.

- نهاية دامية لقصة جيران

بهذا الحكم، تُطوى واحدة من أكثر قضايا القتل المأساوية في كفر الشيخ خلال عام 2024، والتي بدأت بخلافات بسيطة وانتهت بجريمة أنهت حياة جار وأربعة أشقاء خلف القضبان.

ويبقى صدى القضية شاهدًا على أن لحظة غضب واحدة كفيلة بتبديل مصير عائلات بأكملها، حين تغيب الحكمة ويُستبدل الحوار بالعنف.