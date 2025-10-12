"خدعة الكوريك" انتهت بجريمة.. ماذا فعل عاطل الذهب بأسيوط؟

أسيوط - محمود عجمي:

قضت محكمة جنايات أسيوط بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات على عاطل، لإدانته بسرقة مصوغات ذهبية من ابنة خاله تحت تهديد سكين، بقرية العقال البحري في مركز البداري.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامح سعد طه رئيس الدائرة الثالثة بالمحكمة، وعضوية المستشارين أحمد حسين محمد، الرئيس بالمحكمة، وأحمد محمد غلاب، نائب رئيس المحكمة، وأمانة سر خميس محمود و محمد العربي، في القضية التي حملت رقم 7199 لسنة 2025 جنايات مركز البداري.

تعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ قدمته المجني عليها "أسماء. ع. ح"، 33 عامًا، أفادت فيه بأن المتهم، وهو نجل خالها، طرق باب منزلها طالبًا "كوريك"، وعندما انشغلت بإحضاره، اقتحم المنزل مهددًا إياها بسكين، واستولى على خاتمين ذهبيين وفر هاربًا، مستغلًا غياب زوجها عن المنزل.

وأكدت تحريات المباحث صحة الواقعة، وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة السرقة بالإكراه.