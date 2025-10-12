الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على صانع المحتوى ومؤدي المهرجانات "عمر الشحتة" في الإسكندرية، بتهمة نشر مقاطع فيديو تتضمن محتوى خادشًا للحياء وغير مجاز رقابيًا، وذلك في إطار مواجهة الجرائم التي تمس قيم المجتمع عبر الإنترنت.

الشحتة، المقيم بمنطقة المنتزه، هو صانع محتوى يتابعه أكثر من 7 ملايين شخص على حسابه بتطبيق "تيك توك"، ويشتهر ببث فيديوهات يؤدي فيها رقصات على مهرجانات شهيرة مثل "بحري خطر" و"عنبر جنايات"، وغالبًا ما يظهر مرتديًا قناعًا.

ووفقًا للمعلومات، لا يوجد للشحتة مهرجانات خاصة يؤديها بصوته.

وقد ضبطت الأجهزة الأمنية بحوزة المتهم هاتفًا محمولًا يحتوي على العديد من المقاطع المخالفة، واعترف في التحقيقات بنشره هذه الفيديوهات على صفحاته بهدف زيادة نسب المشاهدة لتحقيق أرباح مالية.

وقد قررت النيابة العامة بالإسكندرية حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحين انتهاء التحقيق معه.