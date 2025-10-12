بالصور- انقلاب أتوبيس يقل عددًا من أطفال الروضة بترعة في المنيا

كفر الشيخ – إسلام عمار:

في واحدة من أكثر القضايا الإنسانية إيلامًا وغموضًا، شهدت محكمة جنايات فوه بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، مشهدًا مؤثرًا عندما وقفت أم في منتصف العقد الثالث من عمرها أمام منصة العدالة، تواجه اتهامًا بقتل نجلها الطالب، في واقعة هزّت مشاعر الجميع داخل أروقة المحكمة.

القضية التي حملت رقم 5555 لسنة 2024 جنايات مركز شرطة فوه، والمقيدة برقم 1512 لسنة 2024 كلي كفر الشيخ، نظرتها الدائرة الأولى بمحكمة جنايات فوه برئاسة المستشار خالد قطب بدر الدين، وعضوية المستشارين محمد مبروك عبدالعاطي ومحمد محمود يوسف، وسكرتارية أحمد الميداني، وبحضور وكيل النيابة إيهاب صادق.

تفاصيل جلسة مؤلمة.. دموع وأقوال متناقضة

بدأت الجلسة بمناقشة القاضي للمتهمة حول تواجدها مع نجلها لحظة الحادث، فقالت الأم: "أنا كنت مع محمد في الشقة لوحدنا.. يوم الجمعة هو اللي وصل أخته الدرس، وأنا كنت بنشر الغسيل.. وبعدها بخمس دقايق دخلت أوضته لقيته متعلق في رباط قماش، شانق نفسه، وكان جاب الأنبوبة ووقف عليها عشان يعلق نفسه في سقف الأوضة."

رواية الأم التي حاولت فيها الدفاع عن نفسها بالقول إن نجلها أقدم على الانتحار في لحظة غضب، لم تمر بسهولة على هيئة المحكمة، خاصة بعدما أشار رئيس المحكمة إلى أن تقرير الطبيب الشرعي أثبت وجود إصابات وخدوش بجسد الضحية، ما أثار الشكوك حول حقيقة ما حدث.

القاضي يواجه الأم: "إزاي خربش نفسه وأظافره مقصوصة؟"

وخلال استجوابها، واجه المستشار خالد بدر الدين المتهمة بتناقض أقوالها، متسائلًا: "إنتي قولتي في التحقيقات إن الخرابيش بجسمه كانت من حلاوة الروح، طيب إزاي خربش نفسه والدكتور كاتب في التقرير إن أظافره كانت مقصوصة؟"

سؤال القاضي ترك صدى عميقًا داخل القاعة، بينما بدت الأم مرتبكة، لا تعرف كيف ترد، تنفي الاتهام تارة، وتتمسك بروايتها عن انتحار نجلها تارة أخرى.

سرقة وتهديد.. وخيوط تتشابك

أوضحت المتهمة أمام المحكمة أنها اكتشفت سرقة نجلها مبالغ مالية من المنزل، وأنها حاولت ردعه بتهديده بإبلاغ والده المقيم بالخارج، لكنها لم تتوقع أن ينتهي الأمر بمأساة.

ورغم نفيها المتكرر لتورطها في قتله، ظلت علامات الاستفهام تحيط بالقضية، خاصة بعدما كشفت التحقيقات وجود صور ومقاطع غير لائقة تخص المتهمة جرى العثور عليها خلال فحص هاتفها، ما أضاف بعدًا جديدًا لغموض الواقعة.

إحالة للمحاكمة وجريمة مكتملة الأركان

أحالت جهات التحقيق في نيابة كفر الشيخ الكلية المتهمة "نوال. س. ع. س" (37 عامًا – ربة منزل، مقيمة بمدينة فوه) إلى محكمة جنايات فوه لمحاكمتها عما أسند إليها من اتهامات.

وتبين من أوراق القضية أنها، في يوم 17 نوفمبر 2023 بدائرة مركز شرطة فوه، قتلت نجلها المجني عليه الطفل "محمد. ر. ح. س" عمدًا بالاشتراك مع آخر مجهول، بعد أن عقدت العزم وبيتت النية على قتله.

وأعدت لذلك الغرض مادة سامة (حبة الغلة) وحبلًا (رباط قماش)، ودفعتها نفسها الشريرة إلى الخلاص منه، ووسوس لها شيطانها بذلك، متجردة من أمومتها.

واستغلت الفرصة بدس السم بطعامه، مما أدى إلى انهيار جسده نتيجة انتشار المادة السامة في أنحاء جسده، ثم أجهزت عليه وربطت عنقه برباط القماش الذي أعدته مسبقًا، وساعدها المجهول برفعه وتعليقه بجنش في حائط الغرفة، حتى فارق الحياة.

وأسفر ذلك عن إصابات وصفها تقرير الصفة التشريحية بأنها السبب المباشر في وفاة المجني عليه، مؤكدة أن الجريمة تمت بقصد إزهاق روحه عمدًا.

