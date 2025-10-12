كفر الشيخ - إسلام عمار:

قضت محكمة جنايات فوه "الدائرة الأولى" في كفر الشيخ، اليوم الأحد، حضوريًا بمعاقبة متهم بقتل جاره عمدًا مع سبق الإصرار مع أشقائه الثلاثة سبق الحكم عليهم عمدًا مع سبق الإصرار مستخدمين أسلحة بيضاء "خنسر" وشوم بعزبة شتا التابعة لقرية سنهور المدينة بمركز دسوق بالسجن المشدد 15 عامًا، ومصادرة السلاح، وألزمته المحكمة بالمصاريف.

وجاء ذلك بعد إجراء إعادة محاكمة المتهم عقب إلقاء القبض عليه في شهر مايو 2025 بسبب هروبه من المحاكمة عقب ثبوت اشتراكه في تلك الجريمة وفقًا لتحريات مباحث مركز شرطة دسوق، وتحقيقات النيابة العامة.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد قطب بدر الدين، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مبروك عبدالعاطي، ومحمد محمود يوسف، وسكرتارية أحمد الميداني، وبحضور إيهاب صادق، وكيل النيابة، وذلك في أحداث القضية رقم 19372 لسنة 2024 جنايات مركز شرطة دسوق، والمقيدة برقم 2195 لسنة 2024 كلي كفر الشيخ.

كان المستشار منير صالح ، المحامي العام لنيابات كفر الشيخ أحال كل من "إبراهيم.ح.ا.ش"، 29 عامًا، وأشقائه "وليد"، 41 عامًا، و"مغاوري"، 34 عامًا، و"حسان"، عامل زراعي، ويقيمون بناحية قرية سنهور المدينة التابعة لمركز دسوق إلى محكمة جنايات فوه لإجراء محاكمتهم عما أسند إليهم.

وجاء قرار إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات فوه بعد بعد وفاة والدهم المتهم الأول في القضية المدعو "حسان.ا.ا.ش"، 62 عامًا، عامل زراعي، ويقيم بناحية قرية سنهور المدينة التابعة لمركز دسوق، والذي توفي خلال فترة الحبس الاحتياطي بمحبسه أثناء سير التحقيقات نتيجة توقف بعضلة القلب، وهبوط حاد في الدورة الدموية دون وجود أي إصابات ظاهرية في الجسم، كما أنه كان مريضًا بالضغط والسكر.

وتبين أن جميع المتهمين بما فيهم الأب الراحل أنهم في يوم 21 يوليو 2024 بدائرة مركز شرطة دسوق قتل الأشقاء المتهمون ومعهم والدهم المجني عليه محمد محمد محمد عبدالمجيد شتا عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله، واعدوا لذلك أسلحة بيضاء "خنسر" وعصي، وشوم، وتوجهوا إلى مكان تواجد المجني عليه.

وأوضحت أوراق القضية أنه نشبت فيما بينهم مشادة كلامية تحولت إلى شجارًا ووفق ذلك أخرج المتهمين الأدوات والأسلحة البيضاء التي أعدوها لارتكاب الواقعة من داخل الجرار الزراعي خاصتهم متعدين علي المجني عليه بالضرب مستخدمين تلك الأدوات، واستقرت بمناحي متفرقة بجسده.

وكشفت أوراق القضية عن محاولة المجني عليه الفرار أمسك المتهم الثاني بالمجني عليه، وقيد حركته لشل مقاومته، وما أن ظفر به المتهم الأول سدد له عدة طعنات من "الخنسر"، استقرت برقبته ووجهه وبطنه فسقط أرضا مضرجًا بدمائه فلفظ أنفاسه الأخيرة ومحدثين به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وفق ماجاء بالتحقيقات.

وكانت نفس المحكمة قضت سابقًا بجلسة 8 مارس 2025 على نفس المتهم غيابيًا، وحضوريًا على أشقائه الثلاثة بإعدامهم عما نسب إليهم بينما قررت المحكمة بإنقضاء الدعوى الجنائية عن المتهم الأول في القضية والد المتهمين الأربعة وذلك لوفاته داخل محبسه خلال سير التحقيقات في القضية وقتذاك.

ووفق ذلك استأنف الأشقاء الثلاثة على ذلك الحكم وجرى تحديد جلسة يوم 6 يوليو الجاري حول استئناف محاكمتهم وبناء على ذلك قضت محكمة مستأنف جنايات فوه برئاسة المستشار أحمد مزيد، رئيس المحكمة، بتعديل الحكم الصادر ضدهم من الإعدام إلى معاقبتهم بالسجن المشدد 15 عامًا وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.