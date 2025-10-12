وقع صباح اليوم الأحد، حادث تصادم مروع بين أتوبيس وسيارة نقل على طريق الجلالة بمحافظة السويس، مما أسفر عن وقوع وفيات ومصابين.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في السويس، إخطارًا من مرفق إسعاف السويس، يفيد بوقوع حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل بطريق الجلالة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، إذ تبين من المعاينة وقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل على طريق الجلالة، أسفر عن 4 حالات وفاة و14 مصابًا تم نقلهم إلى المجمع الطبي لتلقي العلاج.

تم الدفع بـ6 سيارات إسعاف، لنقل جثامين المتوفين إلي ثلاجة حفظ الموتي، والمصابين للمجمع الطبي بالسويس، لتلقي العلاج اللازم، بعد تقديم التأمين الطبي اللازم بموقع الحادث.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق التي كلفت إدارة البحث بإجراء التحريات اللازمة للوقوف على أسباب الحادث.