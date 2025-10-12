أسيوط ـ محمود عجمي:

أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط، ابتعاده عن الترشح لانتخابات مجلس النواب المقبلة.

وشدد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على أن هذا الابتعاد لا يعني غيابه عن خدمة المواطنين أو تراجعه عن دعمه المتواصل لهم.

وقال النائب في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" : "في وسط الأحداث السياسية اللي بنعيشها، بيبقى دايمًا الرهان الحقيقي على وعي المواطن المصري، لأنه الأساس اللي بتتبني عليه كل إنجازات الدولة والتاريخ دايمًا شاهد على مين اشتغل بضمير، وبذل كل جهده علشان يخدم وطنه".

وأضاف: "الحمد لله، وبشهادة الواقع ودعمكم، ما قصّرناش في حق حد، ولا تأخرنا في خدمة بلدنا قدرنا نكشف ملفات كبيرة زي ملف القمح، واللي وفّر للدولة من 15 إلى 40 مليار جنيه كل سنة، من سنة 2016".

وأشار إلى أن توليه منصب وكيل لجنة الخطة والموازنة كان شرفًا كبيرًا، خاصة كونه أول نائب من محافظة أسيوط يتولى هذا المنصب، مؤكدًا أنه استثمر موقعه لخدمة أبناء المحافظة في مختلف القطاعات الخدمية والتنفيذية.

وأوضح أنه ساهم في الحصول على الموافقات وتخصيص الميزانيات لعدد من المشروعات الحيوية، من بينها فتح الطريق الصحراوي الشرقي مرورًا بالمعابدة، وزيادة دعم العلاج على نفقة الدولة، وتعزيز مخصصات التعليم والصحة، بالإضافة إلى حل أزمة الأسمدة التي كانت تؤرق الفلاحين، ما أسفر عن إنشاء فرع للشركة المصرية للأسمدة في مركز أبنوب.

لفت إلى جهوده في المطالبة بإدراج المواد المستخدمة في تصنيع مخدر "الشابو" ضمن المواد المحظورة، حرصًا على حماية الشباب ومستقبلهم.

وتابع: "من أول يوم دخلت فيه البرلمان سنة 2005 كمستقل، ثم في 2015 و2020 مع حزب مستقبل وطن، كان دعمكم هو سر النجاح، وهو اللي خلّاني دايمًا عند حسن ظنكم".